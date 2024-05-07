Dolar
32.27
Euro
34.72
Altın
2,314.92
ETH/USDT
3,028.00
BTC/USDT
62,740.00
BIST 100
10,336.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 07.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu Fotoğraf: İsmail Aslandağ - AA

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde ellerinde "Gazze'de soykırım yaşanıyor" ve "Nehirden deniz özgür Filistin" yazılı dövizlerle toplandı.

Burada grup adına konuşan Ramazan Yılmaz, Filistin halkının 75 yıldır kendi vatanlarında mülteci durumuna düşürüldüğünü söyledi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Siyonist İsrail rejimi, Refah Sınırı Kapısı'nı işgale başladı. Gazze'de aylardır devam eden sistematik cinayetleriyle 35 bin insanın ölümüne sebep olan bu terör yapısı, Refah'ta katliama hazırlanmaktadır." dedi.

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise 214 gündür İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını devam ettirdiğini hatırlattı.

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini ancak İsrail yönetiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Hamas dünyada barış ve dostluktan yana. Bütün bu iyi niyetlerine rağmen ateşkesi kabul etmeyen vampir Netanyahu terörist devletin lideri yine kan emmek için seferberliğini ilan etti. Masum kardeşlerimize saldırdı. Refah'ta bütün acımasızlığını bugüne kadar gösterdiği gibi daha şiddetli bir şekilde gösterdi."

Konuşmaların ardından gruptakiler, Filistin ve tüm Müslümanlar için dua etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi
Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine başladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
Gazi Üniversitesinde "Batı Azerbaycan'dan Yapılan Zorunlu Göç" sempozyumu

Benzer haberler

BM: İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz

BM: İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz

Biden'dan "üniversite kampüslerinde antisemitizme yer yok" mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

Beyaz Saray, Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı görmek istemiyor

Beyaz Saray, Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı görmek istemiyor
Atina'da Filistin'e destek eyleminde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

Atina'da Filistin'e destek eyleminde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti
Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine başladı

Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet