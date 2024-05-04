Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
63,600.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, vatandaşları casusluk faaliyetlerine karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanlığı, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesine ilişkin iddiayı yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet