Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.