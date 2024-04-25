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İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Zeynep Yeşildal  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen, İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede dün tutuklanan Saim Çakmak'la ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Çakmak, dün savcılıkça alınan ifadesinde, 30 yıldır Almanya'da yaşadığını, 2006'da çifte vatandaşlık alamaması nedeniyle Türk vatandaşlığını sona erdirip Alman vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

Berlin'de inşaat şirketi olduğunu belirten Çakmak, Türkiye'ye birlikte geldiği eşinin 3-4 gün sonra döndüğünü, kendisinin diş tedavisi için kaldığı sırada yakalandığını iddia etti.

Terör örgütüyle irtibatlı olmadığını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de örgütsel faaliyette bulunmadığını öne süren Çakmak, yaklaşık 8 yıl önce Avrupa Kürt İşverenleri Birliğine üye olduğunu, iş amacıyla bir buçuk yıla yakın üyeliğini devam ettirdiğini anlattı.

Berlin'de toplanma ve basın açıklamasına ilişkin görüntüde kendisinin de yer aldığını aktaran Çakmak, "Hatırladığım kadarıyla bu toplanma yaklaşık 4 yıl önce Berlin'de olmuştu. Bu toplantıya ben tesadüfen olay yerinden geçerken merak ederek dahil oldum. Bu toplantının mahiyetini tam hatırlamıyorum ancak o dönem Almanya Başbakanı olan Merkel ile alakalı bir protesto olduğunu hatırlıyorum. Grupta PKK/YPG örgütüne ait bir kısım flama ve afişlerden bilgim yok. Bu toplantıda ne kadar durduğumu hatırlamıyorum. Arabam yasaklı yerde olduğu için fazla duramadığımı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Terörden arananlarla aynı görüntüde

Şüpheli Çakmak, terör örgütünden mavi kategoride arananlar listesindeki "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalamalı terör örgütü TKP/ML üyesi Seyit Ali Uğur ile sözde Berlin Halk Meclisi Örgütlenme Komisyonu Marzahn sorumlusu yakalamalı şüpheli Ali Beyaz'ın da yer aldığı toplantıya ilişkin görüntüde kendisinin de yer aldığını ancak toplantının yeri ve konusunu hatırlamadığını savundu.

İstanbul 5. Sulh Ceza hakimliğindeki ifadesinde ise şüpheli Çakmak, eski HDP'li Osman Baydemir ile o dönem milletvekili olması nedeniyle fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Avrupa'ya bir keresinde Selahattin Demirtaş gelmişti. Onu da kalmış olduğu otele gidip ziyaret etmişliğim vardır ancak herhangi bir terör örgütü üyeliğim yoktur." dedi.

Çakmak, ifadesinde terör örgütü PKK ile irtibatına ilişkin suçlamaları reddetti.

Hakimlik kararında, Çakmak'ın PKK/KCK ile iltisaklı Avrupa Kürt İşverenleri Birliğine üye olmasının, örgüte destek veren eylemlere katılmasının, terör örgütü üyeleri Seyit Ali Uğur ile Ali Beyaz'la çekilmiş fotoğraflarının bulunmasının tutuklamaya yeterli delil olduğu ifade edildi.

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