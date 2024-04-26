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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl çerçevesinde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl çerçevesinde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimiz Hollanda'da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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