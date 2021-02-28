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İstanbul Havalimanı’nda 'Evcil Hayvan Odası' oluşturuldu

Havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.02.2021
İstanbul Havalimanı’nda 'Evcil Hayvan Odası' oluşturuldu Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktada evcil hayvanlara konforlu bir seyahat deneyimi ve temel ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlanacak.



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