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Ekonomi

Havaist, İstanbul Havalimanı ile Sultanahmet arasında sefer başlattı

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıma hizmeti veren Havaist, kentin en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Sultanahmet ile havalimanı arasında karşılıklı seferlere başladı.

Kenan Irtak  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Havaist, İstanbul Havalimanı ile Sultanahmet arasında sefer başlattı

İstanbul

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hem yerli hem de yabancı misafirlerin ulaşım ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözüm sunuyor. Bu kapsamda dün başlayan seferlerle yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan tarihi yarımadaya konforlu şekilde ulaşabilecek.

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Bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenen Sultanahmet hattı araçları, İstanbul Havalimanı ulaşım katındaki 11 numaralı perondan hareket edecek. Yeni güzergah kapsamında Havaist araçları, Sultanahmet-İspark Dalbastı Otopark-Sultanahmet Parkı Karşısı-Eminönü İskele-Nurtepe Viyadük duraklarına uğrayarak İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

Yolcular, biletlerini "www.hava.ist" internet sitesi ile Havaist'in mobil uygulamasından alabilecek ya da araca binişte nakit, kredi veya banka kartıyla ödeme yapabilecek.

Detaylı bilgiye "0850 888 33 34" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.

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