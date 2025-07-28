Dolar
40.56
Euro
47.37
Altın
3,337.50
ETH/USDT
3,891.00
BTC/USDT
118,982.00
BIST 100
10,562.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nın, 27 Temmuz'da da İstanbul Havalimanı'nın tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26-27 Temmuz'da İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullanan yolcu sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı, 26 Temmuz'da 225 bin 118 yolcuyla tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı da 27 Temmuz'da 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Buradaki yolcu sayısı Avrupa'daki havalimanlarının bir günde ulaştığı en yüksek seviye oldu." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanı 26 Temmuz'da, dış hatlarda 203 bin 348, iç hatlarda 21 bin 770 yolcuyu misafir etti. Havalimanı, böylece 3 Ağustos 2024'te kaydedilen 223 bin 217 yolculuk önceki rekoru geride bıraktı. Antalya Havalimanı'nda aynı gün 1074 dış hat ve 143 iç hat uçuşu gerçekleştirildi. 1217 uçuşla uçak trafiği bakımından da geçtiğimiz yılın rekor seviyesi yeniden yakalandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mücadele ediyor
İletişim Başkanı Duran'dan yangın söndürme gönüllüleri için başsağlığı mesajı
Yargıtay, "bozuk para dolandırıcısına" verilen hapis cezasını onadı
Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarına müdahale 3. gününde sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı

Türk hava sahasında transit uçuş rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı günlük 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, IDEF 2025'i ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, IDEF 2025'i ziyaret etti
Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet