İstanbul Havalimanı günlük 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 7-13 Temmuz dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
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Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1457 uçuşla Amsterdam, 1428 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1400 uçuşla Frankfurt ile 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.