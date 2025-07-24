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Ekonomi

İstanbul Havalimanı günlük 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İstanbul Havalimanı günlük 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 7-13 Temmuz dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

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Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1457 uçuşla Amsterdam, 1428 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1400 uçuşla Frankfurt ile 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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