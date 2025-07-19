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Ekonomi

İstanbul Havalimanı çifte başarıya imza attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Temmuz'da 1695 hava trafik hareketiyle bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
İstanbul Havalimanı çifte başarıya imza attı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın hem operasyonel hem de uluslararası prestij açısından tarihi bir başarıya imza attığını aktardı.

Havalimanının, 11 Haziran 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle 1690 uçuşla kırılan rekoru geride bırakarak tarihi başarıya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 18 Temmuz'da 1695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu rekorla İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyadaki havacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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"İtibarını pekiştirdi"

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, operasyonel gücün yanında uluslararası alandaki itibarını da pekiştirdiğini belirterek, "Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden 'Travel and Leisure' tarafından düzenlenen 'Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı' anketinde üst üste ikinci kez zirvede yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl milyonlarca okuyucunun oylarıyla belirlenen bu ankette İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha tüm rakiplerini geride bırakmasının, ülkenin havacılık alanındaki vizyonunun ve hizmet kalitesinin dünyada ne denli takdir edildiğini gösterdiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Travel and Leisure dergisi okurları tarafından erişim, güvenlik, check-in, yeme-içme alanlarıyla alışveriş ve tasarım gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ankette, İGA İstanbul Havalimanı, Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Zayed Uluslararası Havalimanı (BAE), Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya), Haneda Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan) ve Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore) havalimanlarını geride bırakarak birinci oldu."


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