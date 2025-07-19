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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünkü operasyonlarını tek pistte yürütmesine rağmen günlük uçuş ve yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attı.

Kenan Irtak  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 832 uçuşun gerçekleştirildiği, 148 bin 59 yolcunun ağırlandığı belirtildi.

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Bu rakamların havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, dün elektrik altyapı çalışmalarına başlanması nedeniyle operasyonlar 27 Temmuz'a kadar tek pistten sürdürülecek.


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