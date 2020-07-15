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İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış, Fırat Taşdemir   | 15.07.2020
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli M.C.S.'yi Fatih'teki evinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Twitter hesabından Peygamber Efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs M.C.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."


Bakanlar Soylu ve Gül'den İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medyada İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı." ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti." açıklamasında bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez." 

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