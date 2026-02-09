Dolar
Dünya

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri'nin, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Tolga Akbaba  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı

İstanbul

İran basınında yer alan haberlere göre, Reform Cephesi Başkanı Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile asli üye Muhsen Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum ve düşman propagandası ile eş güdüm" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reform Cephesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gözaltı kararını doğruladı.

Azer Mansuri, Reform Cephesi'nin eski lideri Behzad Nebevi’nin istifasının ardından göreve gelmişti.

