Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran’ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.
Washington
Trump, Washington'dan Florida'ya giderken, başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı
- İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler sona erdi
- Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor
- İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
- Trump: Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar
Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.
Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.
ABD'nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeyi "yüksek temsilciler" arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.
İran ile kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma sağlandığını görmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak." diye konuştu.
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında, Tahran yönetiminin halihazırda müzakere edilen koşullara şimdiki gibi olumlu yaklaşsaydı "iki ülke arasında çoktan anlaşma olacağını" iddia ederek, "Şu anda, anlaşma için öncesinden çok daha istekliler." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin sonuçlarını görmek gerektiğini vurgulayan Trump, tarafların haftaya yeniden bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.
Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'taki görüşmelerin iyi bir başlangıç olduğu, tarafların müzakereleri sürdürme kararı aldığı ve yeni görüşme turu için ortak niyet beyan ettikleri kamuoyuna yansımıştı.
İran'da ocak ayında patlak veren protesto gösterileriyle birlikte ABD ile İran arasındaki gerilim yükselmiş, Trump, göstericilere destek olmak için askeri güç kullanabileceği mesajını vermişti.
Trump, Tahran yönetiminin göstericilere yönelik idam kararını durdurması üzerine, askeri seçeneği şimdilik askıya aldığını duyurunca, nükleer program ve bölgesel güvenlik kaygılarını içeren uzun süredir devam eden ihtilafı çözmek üzere diplomasi yeniden devreye girmişti.
İki ülke arasında Türkiye'nin önerisiyle önce İstanbul'da bir görüşme yapılacağı duyurulmuş ancak toplantı yeri daha sonra İran'ın talebiyle Maskat'a alınmıştı.