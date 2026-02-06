Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kadın yaralandı.
Istanbul
Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki 34 TP 5536 plakalı İETT otobüsü, A.C'ye (22) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.