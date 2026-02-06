Dolar
Gündem

Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kadın yaralandı.

Veysel Ensar Gökcegözog, Yağız Ekrem Çiftçi  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Istanbul

Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki 34 TP 5536 plakalı İETT otobüsü, A.C'ye (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

