Dolar
43.54
Euro
51.27
Altın
4,820.39
ETH/USDT
1,906.40
BTC/USDT
64,428.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü, ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söyledi.

Hakan Çopur  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD'li sözcü, İran'la müzakerelerin önce Türkiye'de yapılacağının açıklandığının hatırlatılıp sonra Umman'a alınması sürecine ilişkin soruya cevap verirken ABD'nin pozisyonunu yeniden dile getirmekle yetindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve Jared Kushner yarın bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın beklentisi İran'ın nükleer kapasitesinin sıfırlanması

Trump'ın İran'la müzakerelerden beklentisinin ne olduğunu da değerlendiren Leavitt, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir." ifadesini kullandı ve ABD yönetiminin Umman'daki görüşmelerden çıkacak sonucu görmek istediğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "Bu müzakereler sürerken, İran rejimine, Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili son açıklamasında, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullanmıştı.

ABD ile İran heyetlerinin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta nükleer müzakereler için bir araya gelecekleri bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de sağanak etkili oldu
Bilal Erdoğan, "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Trump'tan "Rusya ile Yeni START nükleer silah antlaşmasını uzatmama" sinyali

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti

ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
İran, füze programının müzakereye kapalı olduğunu yineledi

İran, füze programının müzakereye kapalı olduğunu yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet