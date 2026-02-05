Dolar
Dünya

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti.

Ahmet Dursun  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.

ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.

