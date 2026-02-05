Dolar
Dünya

İran, füze programının müzakereye kapalı olduğunu yineledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Ahmet Dursun  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İran, füze programının müzakereye kapalı olduğunu yineledi

Ankara

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

