Trump: Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda yaptığı konuşmada, İran’la ilgili açıklamalarda bulundu.
Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi.
Trump, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullandı.