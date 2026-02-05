Dolar
Dünya

ABD'de Arizona Kamu Güvenliği Departmanına ait helikopterin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde Kamu Güvenliği Departmanına ait helikopterin kaza yapması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Flagstaff

Kamu Güvenliği Departmanı yetkililerince yapılan açıklamada, silahlı saldırgana müdahale eden yerel polise hava desteği sağlamak amacıyla havalanan helikopterin kaza yaptığı belirtildi.

Kaza sonucu helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

