Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle yüzde 90'a kadar yükseldi.

Şaduman Türkay, Mehmet Ali Derdiyok, Ferhat Yasak, Muhammed Gencebay Gür  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Kentte akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe'ye kadar devam ediyor. Edirne istikametinde ise köprü çıkışından sonra başlayan trafik nedeniyle araçlar Kağıthane'ye kadar güçlükle ilerliyor.

Otogar Hal Yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Göztepe ve Maltepe arasında her iki istikamette araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir ile Sancaktepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolunda da Kartal ile Pendik arasında aralıklarla trafik yoğunluğu meydana geliyor.

Şile Otoyolu'nda da Çekmeköy ile Üsküdar arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda da yüzde 90 olarak ölçüldü.


