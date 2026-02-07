Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,076.00
BTC/USDT
70,761.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

Washington

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

Kararname 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada, Hasan Mutlu'nun bazı işler karşılığında rüşvet aldığı iddiası
Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

ABD Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık olası askeri ekipman satışını onayladı

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun
ABD yönetiminin "Kanada'daki 'ayrılıkçı grupla' gizli görüşmeler yaptığı" iddia edildi

ABD yönetiminin "Kanada'daki 'ayrılıkçı grupla' gizli görüşmeler yaptığı" iddia edildi
Eğitimdeki rolü artan yapay zekanın öğrenme sürecine etkisi, olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor

Eğitimdeki rolü artan yapay zekanın öğrenme sürecine etkisi, olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet