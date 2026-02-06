Dolar
Dünya

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, görüşmelerin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını umduğunu açıkladı.

Laith Al-jnaidi, Mehmet Nuri Uçar  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun

Amman

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ürdün’ün ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmasını ve her iki tarafın çıkarlarını gözetmesini temenni ettiği belirtildi.

Açıklamada, Umman’ın sürece ev sahipliği yaparak bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamasından övgüyle bahsedildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün’ün bölgedeki gerginliği azaltmayı amaçlayan tüm diplomatik girişimleri desteklediği ve barışçıl çözüm arayışlarını önemsediği ifade edildi.

ABD ve İran heyetleri, Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelerek doğrudan olmayan müzakereler gerçekleştirdi. Görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması anlamına geliyor.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı bir görüşme gerçekleşmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

