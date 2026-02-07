Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,008.10
BTC/USDT
68,066.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in özellikle Filistin’deki katliamlarına dikkati çekerek, “İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır.” dedi.

Tolga Akbaba  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

İstanbul

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17’inci Aljazeera Forumu’nda konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail’in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Savaşlar artık anlatılar, dijital platformlar ve algı yönetimi aracılığıyla yürütülüyor
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı
Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, yol haritalarını anlattı
Yargıtay, İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında bazı sanıkların cezasını bozdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail’e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır

Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı

Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun

Ürdün, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun
ABD-İran nükleer müzakereleri sürerken AB'den "diplomasi ve müzakere" vurgusu

ABD-İran nükleer müzakereleri sürerken AB'den "diplomasi ve müzakere" vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet