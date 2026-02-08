Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki bir yolcu treninin lokomotifi, hat üzerine düşen kaya nedeniyle raydan çıktı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demir yolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Bu sırada Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.