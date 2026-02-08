Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,106.30
BTC/USDT
70,950.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Gündem

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde seyir halindeki bir yolcu treninin lokomotifi, hat üzerine düşen kaya nedeniyle raydan çıktı.

Miraç Kaya, Alper Çobanoğlu  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı Fotoğraf: Alper Çobanoğlu/AA

Balıkesir

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında demir yolu hattının üzerine büyük kaya parçası düştü. Bu sırada Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, kaya parçası nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
TİHEK'ten Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama
Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol'da "lige tutunma" mücadelesi

Malatya'da "asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı

Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet