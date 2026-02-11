Dolar
logo
Gündem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
