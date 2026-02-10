İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon başlattı.
Ekipler, düzenlediği eş zamanalı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
