Gündem

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon başlattı.

Ekipler, düzenlediği eş zamanalı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

