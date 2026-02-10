Dolar
Gündem

İstanbul'da devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Büşra Alakoyun, Hamdi Dindirek  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
İstanbul'da devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'daki kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda adli işlem yapıldığını belirtti.

Paylaşımında Güner, "Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

