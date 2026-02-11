Dolar
43.64
Euro
52.02
Altın
5,058.53
ETH/USDT
1,957.50
BTC/USDT
66,982.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. İçin Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 213 noktada 1277 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1180 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 374 bin 952 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde marketlerde 1,7 milyon ürünü daha denetledi

Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığından "zorunlu bahşiş" yasağına uymadığı iddia edilen işletmeye inceleme

Ticaret Bakanlığından "zorunlu bahşiş" yasağına uymadığı iddia edilen işletmeye inceleme
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 72 bin 416 gıda işletmesini denetledi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 72 bin 416 gıda işletmesini denetledi
Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı

Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet