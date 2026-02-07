Dolar
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında gıda işletmelerine yönelik 72 bin 416 denetim gerçekleştirildiğini ve 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 72 bin 416 gıda işletmesini denetledi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde geçen ay 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandığını aktardı.

Bakan Yumaklı, aykırılık tespit edilen 1815 işletemeye idari yaptırım uygulandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum."

