Ekonomi

Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Fırat Çakır, Ufuk Ertop, Cihan Demirci  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Edirne

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırıldı.

Ekipler, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listelerini inceledi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini de denetledi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı.

İşletme sahipleri ve personel de gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Tekirdağ’da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan uygulamada 3 bin 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 140 iş yeri denetlendi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Denetimlerde, 11 iş yerinde 34 kadın personelin mevzuata aykırı şekilde çalıştırıldığı, 24 iş yerinde kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin verildiği belirlendi.

Ayrıca 3 iş yerinin işletme sahibi veya mesul müdür olmaksızın faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, 9 iş yerinde 9 kişinin sigortasız çalıştırıldığını ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığını, 2 işletmede yaşı küçük 3 kişinin bulunduğunu, 3 iş yerinde ise müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yapıldığını saptadı.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle ilgili iş yerleri ve kişiler hakkında tutanak düzenlenerek idari işlem uygulandı.

Ayrıca kapalı alanlarda tütün mamulü tüketen 20 kişiye de idari para cezası kesildi.

