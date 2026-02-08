Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdi.
Ankara
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ramazan öncesi yüzde 15'e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı alındı.
