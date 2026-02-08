Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı aldı

Ankara

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ramazan öncesi yüzde 15'e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı alındı.

