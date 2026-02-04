Dolar
43.51
Euro
51.49
Altın
5,050.35
ETH/USDT
2,203.90
BTC/USDT
74,851.00
BIST 100
13,955.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Ekonomi

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca belirlenecek fiyat tarifelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca simit ile ekmeğe ilişkin hazırlanan tarifelere ilişkin Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gerekecek.

Mert Davut  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca belirlenecek fiyat tarifelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf-sanatkarlar odalarınca belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bu kapsamda odalar, belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebiliyor.

Yapılan değişiklikle, söz konusu tarifeler odalarca, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla belirlenecek. Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunacak. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylayacak veya reddedecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Simit ve ekmek tarifelerinde maliyet unsurları yer alacak

Simit ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ndeki tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulunca maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınacak.

Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilecek.

Uzlaşma komisyonu 6 kişiden oluşacak

Bu kapsamda, odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, ilin en büyük mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, ilgili belediye, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan 6 kişilik uzlaşma komisyonu oluşturulacak.

Simit ve ekmeğe ilişkin uzlaşma komisyonuna gönderilen tarife talepleri hakkında ilin en büyük mülki idare amirliği, Bakanlığın olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde komisyonu toplayacak. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tarife belirlenecek.

Komisyon enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak

Uzlaşma komisyonu, değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği veya komisyona başvuru süresinin dolması üzerine yürürlüğe girecek.

İllerde en büyük mülki idare amir, büyükşehir belediyesi veya il belediyesi, ilçelerde de mülki idare amirler ile ilçe belediyeleri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "çocuk evleri sitesinde şiddet" iddialarına ilişkin açıklama
Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak

Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca belirlenecek fiyat tarifelerine ilişkin esaslar düzenlendi

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bültenini yayımladı
Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet