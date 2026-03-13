Ramazan ve bayram alışverişi e-ticarette satışları hızlandırdı
Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın etkisiyle e-ticaret platformlarında alışveriş hareketliliği artarken, kampanya dönemleriyle mart ayında e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.
Bayramın yaklaşmasıyla alışveriş eğilimleri farklı kategorilerde yoğunlaşırken, şekerleme, çikolata ve çeşitli ikramlık ürünlerin yanı sıra giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerine de talep artıyor.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayı itibarıyla kampanya dönemlerinin başlamasıyla e-ticaret platformları ve perakendecilerde hem işlem hacminde hem de kullanıcı etkileşiminde belirgin bir hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.
Yılın ilk çeyreğinde söz konusu kampanya dönemlerinin ramazan ayı ile kesişmesinin e-ticaret tarafında talebi daha da güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıktığına işaret eden Çevikoğlu, "Bu noktada ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dönemi her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ticaret sektöründe önemli bir alışveriş hareketliliği yaratıyor." diye konuştu.
Çevikoğlu, vatandaşların bayram hazırlıklarını hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için online platformları daha fazla tercih ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde kampanya dönemleri ile ramazan ayının aynı zaman dilimine denk gelmesinin etkisiyle mart ayında e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu dönem yalnızca kısa vadeli bir satış ivmesi yaratmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sektörün ilk çeyrek performansını şekillendiren ve yılın geri kalanına ilişkin tüketici eğilimlerini okumaya imkan tanıyan stratejik bir dönem olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Ramazan boyunca online alışverişlerde en çok talep gören ürünlerin ağırlıklı olarak gıda kategorisinde yoğunlaştığını söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma çeşitleri, kuruyemiş, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda ürünleri tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra iftar ve sahur hazırlıklarının artmasıyla birlikte küçük mutfak aletleri ve züccaciye ürünlerinde de belirgin bir talep artışı gözlemleniyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla alışveriş eğilimleri de farklı kategorilerde yoğunlaşıyor. Bayram ziyaretleri ve hediyeleşme geleneğinin etkisiyle şekerleme, çikolata ve çeşitli ikramlık ürünlere olan talep artarken, giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde de bayram hazırlıklarının etkisiyle önemli bir hareketlilik görülüyor."
"Ortalama sepet tutarı yaklaşık 3-5 bin lira arasında"
ETİD Başkanı Çevikoğlu, bayram döneminde tüketicilerin genellikle aynı sipariş içerisinde hem gıda ürünlerini hem de bayramlık ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ettiği için online alışverişlerde sepet tutarlarında dönemsel bir artış görüldüğünü söyledi.
Bayram yaklaştıkça özellikle giyim, moda ve hediyelik ürünlerin alışverişlere eklenmesinin de sepet büyüklüğünü artıran önemli bir unsur olduğuna değinen Çevikoğlu, bu dönemde ortalama sepet tutarının yaklaşık 3-5 bin lira arasında değiştiğini dile getirdi.
Çevikoğlu, online platformlardan alışveriş yapacak tüketicilerin alışveriş yapacakları sitenin güvenilirliğini kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve belirli güvenlik ile şeffaflık kriterlerini karşılayan e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bu sertifika, tüketiciler açısından güvenli alışveriş için önemli bir göstergedir. Ayrıca alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısının dikkatlice incelenmesi sahte veya taklit sitelerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Ödeme aşamasında SSL sertifikasının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi ve mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi güvenli alışveriş açısından önemli. Satıcıya ait iletişim bilgilerinin ve müşteri hizmetleri destek kanallarının açıkça sunulması da platformun güvenilirliğini değerlendirmek açısından dikkate alınmalı. Ek olarak, çevrim içi ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için kapıda ödeme seçeneği de alternatif ve güvenli bir yöntem sunmaktadır."