Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGA8gG3kdP
Açıklamada, bölgenin terörden temizleninceye kadar operasyonların süreceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.