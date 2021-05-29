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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 29.05.2021
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin terörden temizleninceye kadar operasyonların süreceği kaydedildi.

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