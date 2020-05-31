İçişleri Bakanlığı: Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi." denildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.