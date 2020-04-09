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İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelede yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele kapsamında, "Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Kemal Karadağ   | 09.04.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelede yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında, "Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu olmadığını belirtti.

Soylu, "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri

Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi.

Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." ifadelerini kullandı.

"Günde 10 milyon maske dağıtılıyor"

Soylu, "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak." bilgisini verdi.

"Salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık"

Bakan Soylu, şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptıklarını ve 667 kullanıcının tespit edildiğini belirterek, bunların çoğunun yurt dışında olduğunu söyledi. 

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