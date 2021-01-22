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Yazar Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Küresel Gıda ve Tarım Forumu çerçevesinde, “Pandemi ve İklim Değişikliği Dönemlerinde Dünya’yı Nasıl Besleyebiliriz?” konulu 13. Tarım Bakanları Konferansına canlı bağlantıyla katılıyor.
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Türkiye

Erdoğan: İkinci parti aşımız büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 22.01.2021
Erdoğan: İkinci parti aşımız büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların açılmasına ilişkin de "Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız." dedi.

Erken seçim iddiaları

Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir." 

Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman benim bir sözüm var, bir gece ansızın gelebiliriz." diye konuştu. 

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