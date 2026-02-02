Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.
Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz.
6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.
İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız.
(İmalat sanayisine) Finansman paketini kredi kefalet paketiyle destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek.
İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız.
Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız.
Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma, savaş varsa bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz.
Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz.
Suriye'de barışa ve istikrara katkı veren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti eden her adım bizim için makul ve makbuldür.
Bugün veya gelecekte, ne uğruna olursa olsun, terörden medet umanlar, teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir.
Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır.
Türkiye çatışmaları körükleyen, gerilime yatırım yapan insan hayatını hiçe sayan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.