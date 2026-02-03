Dolar
43.48
Euro
51.29
Altın
4,696.75
ETH/USDT
2,348.70
BTC/USDT
78,793.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı çocukların, çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmalarının önem arz ettiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" hazırlandığı anımsatıldı.

Genelgede, dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planının, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacağı belirtildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesini esas alan mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktaracaklardır."

Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporunun, Cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı bildirilen genelgede, "Bu itibarla tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama hasara yol açtı
Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz

Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak

Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet