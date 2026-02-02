Dolar
Gündem

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Cemal Çavdar  | 02.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tekirdağ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

