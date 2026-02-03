Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Emrullah Cesur  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Şubat'ta Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

