Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddet ve terör, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."
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Fransa’da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 29, 2020
Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz.
Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum.