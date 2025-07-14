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Dünya

Fransa'da hükümet, bir vatandaştan borçların ödenmesi için verdiği 45 avro bağışı kabul etti

Kamu borçları nedeniyle darda olan ve bütçe oylamalarının hükümet krizlerine neden olduğu Fransa’da bir vatandaş, kamu borçlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 45 avro bağışta bulundu.

Şeyma Yiğit  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Fransa'da hükümet, bir vatandaştan borçların ödenmesi için verdiği 45 avro bağışı kabul etti

Ankara

Le Figaro’nun haberine göre, Stephane Chamaillard isimli Fransız vatandaşı, 13 Aralık 2024’te kamu borçlarının ödenmesinde kullanılması amacıyla Fransa Ekonomi Bakanlığı’na 45 avroluk bağışta bulundu.

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Ekonomi Bakanlığı, Fransız vatandaşın yaptığı bağışı kabul etti.

Bağışın kabul edildiğine ilişkin karar, 19 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, "Sayın Stephane Chamaillard tarafından Ekonomi, Maliye ve Endüstriyel ve Dijital Egemenlik Bakanlığı'na 13 Aralık 2024 tarihli çekle yapılan kırk beş avro tutarındaki bağış kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransa kamu borçları ile darda

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler arasında Fransa yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Aynı zamanda Fransa yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri konumunda.

Hükümet, kamu borçlarını ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken, bütçe planları muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis’te onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eş zamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024’te düşmüştü.

Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından yeni hükümet kurulana kadar "kapanmayı" önlemek için özel bir bütçe tasarısı 17 Aralık’ta Ulusal Mecliste oy birliği ile kabul edilmişti.

Fransa’da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmayı sürdürürken, Başbakan François Bayrou’nun 40 milyar avroluk tasarruf öngören 2026 bütçesini ana hatlarıyla yarın Ulusal Meclis’e sunması bekleniyor.

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