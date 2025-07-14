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Dünya

Fransa yıllık savunma bütçesini 2027’de 64 milyar avroya çıkaracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yıllık savunma bütçesini 2027 yılında 64 milyar avroya çıkaracaklarını duyurdu.

Şeyma Yiğit  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Fransa yıllık savunma bütçesini 2027’de 64 milyar avroya çıkaracak

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Bakanlığında üst düzey askeri yetkililere yaptığı konuşmada 2027 yılında savunmaya ayrılan yıllık bütçenin 2017’ye oranla iki katına çıkarılacağını belirtti.

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2027 yılı için yıllık savunma bütçesi hedefinin 64 milyar avro olduğunu kaydeden Macron, “Bu dünyada özgür olmak için korkulmanız gerekir, korkulmak için ise güçlü olmanız gerekir.” diye konuştu.

Macron ayrıca 3,5 milyar avrosu 2026’da, 3 milyar avrosu 2027’de olmak üzere savunma sanayisine ek 6,5 milyar avro kaynak sağlanacağını açıkladı.

Fransa 2025 yılı için savunmaya 50,5 milyar avro bütçe ayırdı.




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