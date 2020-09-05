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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 05.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün hizmete aldığımız Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikte, 177 bin 472 metrekare kapalı alana ve 873 araç kapasiteli otoparka sahip hastanede 385 deprem izolatörü kullanıldığı, 96 yoğun bakım, 175 poliklinik servisi ve 27 ameliyathane bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, 758 yataklı hastanenin 306 iki yataklı oda, 35 tek yataklı oda, 15 suit oda, 23 diyaliz yatağı ve 52 acil müşahede yatağı kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Tabloda, Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmadan bazı bölümler de yer aldı.

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