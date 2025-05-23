Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le görüşmesinde, İspanya'nın İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'e, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortak çabalarla Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını söyledi.
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