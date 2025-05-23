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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Koray Taşdemir  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/TCCB

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

23.05.2025


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le görüşmesinde, İspanya'nın İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'e, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortak çabalarla Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını söyledi.

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