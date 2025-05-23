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Erzurum'da asfalt üretim tesisindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

İlhami Erkılıç  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Erzurum'da asfalt üretim tesisindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

İlçede bulunan asfalt üretim tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Ekipler patlama sonucu çıkan yangını söndürürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Patlamanın meydana geldiği tesiste incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.50 sıralarında patlamanın meydana geldiğini ve ekiplerin hızlı şekilde olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimiz tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldi ve patlama neticesinde işçi kardeşlerimizden biri savrularak aşağı düşmesi suretiyle vefat ederken, diğer kardeşimiz de ağır yaralandı. Yaralı kardeşimiz şehir hastanemize sevk edilmiş durumda. Riskli bir durumda. Olayın şu an neden kaynaklandığı, kontrol altına alındıktan sonra detaylı inceleme neticesinde itfaiye tarafından kesin olarak belirlenecek. Şu an olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Savcımız da otopsi çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki günlerde olayın neden kaynaklandığı net bir şekilde ortaya çıkacak."

Tesiste iki vardiya halinde 7 kişinin çalıştığını bildiren Çiftçi, "Şu an olayın neden kaynaklandığını, herhangi bir ihmal olup olmadığını söylemek erken. İlk önce patlamayı kontrol altına alalım, ardından olayın adli ve idari soruşturması neticelensin, o zaman daha net ortaya çıkacaktır. İş sağlığı ve güvenliği açısından da herhangi bir ihmalin olup olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

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