Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri
M.L. (6), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.
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Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.