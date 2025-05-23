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Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sercan Küçükşahin  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

M.L. (6), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.

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Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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