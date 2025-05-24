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Avcılar gişelerinde yapılacak çalışma nedeniyle otoyola giriş-çıkışlar kapatıldı

Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Avcılar gişelerinde yapılacak çalışma nedeniyle otoyola giriş-çıkışlar kapatıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Otoyoldaki alana getirilen iş makineleri yardımıyla gişelerin kaldırılma çalışması başladı.

24 saat esaslı yürütülecek çalışmalar 6 gün sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı, Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılıp, sürücülerin alternatif yolları kullanabileceği belirtilmişti.

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