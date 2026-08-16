Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle birinci olmayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.

Defne Kurt, şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Defne Kurt'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u kutladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Kurt Avrupa şampiyonu. Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 100 metre serbestte 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.

Milli sporcu, organizasyonda 50 metre serbestte de 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.